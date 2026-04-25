Гайич не сыграет с "Рубином" из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гайич пропустит выездной матч 27-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина" из-за небольшого повреждения, сообщил врач армейцев Сергей Измайлов.
Встреча команд пройдет в субботу в Казани и начнется в 19:30.
"К сегодняшней игре у нас недоступны по медицинским показаниям Кирилл Глебов, Игорь Акинфеев и Матвей Лукин, которые продолжают восстанавливаться от полученных повреждений. Также, к сожалению, небольшое повреждение получил Милан Гайич, который пропустит сегодняшний матч", - сказал Измайлов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.