Гайич не сыграет с "Рубином" из-за травмы - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
18:51 25.04.2026 (обновлено: 19:08 25.04.2026)
Гайич не сыграет с "Рубином" из-за травмы

Милан Гайич пропустит матч с «Рубином» из-за небольшого повреждения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗащитник ЦСКА Милан Гайич
Защитник ЦСКА Милан Гайич - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Защитник ЦСКА Милан Гайич. Архивное фото
  • Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гайич пропустит матч против казанского "Рубина" из-за небольшого повреждения.
  • По словам врача армейцев, Кирилл Глебов, Игорь Акинфеев и Матвей Лукин также недоступны для игры по медицинским показаниям.
  • Встреча команд пройдет в субботу в Казани, она начнется в 19:30.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гайич пропустит выездной матч 27-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина" из-за небольшого повреждения, сообщил врач армейцев Сергей Измайлов.
Встреча команд пройдет в субботу в Казани и начнется в 19:30.
"К сегодняшней игре у нас недоступны по медицинским показаниям Кирилл Глебов, Игорь Акинфеев и Матвей Лукин, которые продолжают восстанавливаться от полученных повреждений. Также, к сожалению, небольшое повреждение получил Милан Гайич, который пропустит сегодняшний матч", - сказал Измайлов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 44 очка. "Рубин" (38) располагается строчкой ниже.
ФутболСпортРоссияКазаньМилан ГайичКирилл ГлебовИгорь АкинфеевПФК ЦСКАРубин
 
