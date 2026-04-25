ПАОК с Оздоевым проиграл в финале Кубка Греции по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПАОК проиграл ОФИ в финальном матче Кубка Греции по футболу.
- За клуб выступает российский футболист Магомед Оздоев.
- Встреча завершилась со счетом 3:2.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ПАОК, за который выступает российский футболист Магомед Оздоев, в дополнительное время проиграл ОФИ в финальном матче Кубка Греции по футболу.
Встреча в городе Волос завершилась со счетом 3:2 в пользу ОФИ. В составе ПАОКа мячи забили Яннис Михайлидис (15-я минута) и Александр Еремеефф (90+8). У победителей отличились Таксиархис Фунтас (28-я минута), Тьяго Нусс (50) и Аарон Лейя-Исека (105+4, пенальти).
Оздоев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции
17 декабря 2025, 23:34