ПАОК с Оздоевым проиграл в финале Кубка Греции по футболу - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
23:38 25.04.2026 (обновлено: 23:39 25.04.2026)
ПАОК с Оздоевым проиграл в финале Кубка Греции по футболу

ПАОК в дополнительное время проиграл ОФИ в финале Кубка Греции по футболу

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПАОК проиграл ОФИ в финальном матче Кубка Греции по футболу.
  • За клуб выступает российский футболист Магомед Оздоев.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ПАОК, за который выступает российский футболист Магомед Оздоев, в дополнительное время проиграл ОФИ в финальном матче Кубка Греции по футболу.
Встреча в городе Волос завершилась со счетом 3:2 в пользу ОФИ. В составе ПАОКа мячи забили Яннис Михайлидис (15-я минута) и Александр Еремеефф (90+8). У победителей отличились Таксиархис Фунтас (28-я минута), Тьяго Нусс (50) и Аарон Лейя-Исека (105+4, пенальти).
Оздоев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.
ОФИ во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Греции, впервые клуб завоевал этот трофей в 1987 году. ПАОК является восьмикратным обладателем трофея.
