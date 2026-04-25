"Фулхэм" обыграл "Астон Виллу" в АПЛ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Фулхэм" на своем поле обыграл "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Райан Сессеньон (43-я минута).
25 апреля 2026 • начало в 14:30
"Астон Вилла" с 58 очками в активе осталась на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (48) находится на десятой строчке.
