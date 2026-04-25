"Худшие решения": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России

- Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что действия властей Финляндии подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По мнению профессора, Хельсинки приняли "худшие решения из всех возможных".
В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой.
Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры. Он также назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.