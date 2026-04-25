В посольстве России прокомментировали заверения Финляндии о неразмещении ЯО
06:54 25.04.2026 (обновлено: 08:41 25.04.2026)
Посольство России: заверения Финляндии о неразмещении ЯО не закреплены законом

Финский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заверения финских властей о неразмещении ядерного оружия на территории страны не закреплены законодательно, заявили в российском посольстве.
  • Правящие силы Финляндии пытаются заверить население в том, что речь идет лишь о мерах "на крайний случай" и не касаются мирного времени.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заверения финских властей о неразмещении ядерного оружия на территории страны в мирное время не закреплены законодательно, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Правительство Финляндии в четверг представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Правящие силы пытаются заверить население в том, что речь идет лишь о мерах "на крайний случай". В частности, в опубликованном 16 апреля докладе по внешней политике и политике безопасности правительство заявляет, что "Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время" и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. Силы закона этот документ, однако, не имеет", - сообщили в дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
