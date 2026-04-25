Рейтинг@Mail.ru
Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 25.04.2026 (обновлено: 03:08 25.04.2026)
Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия

РИА Новости: РФ учтет в планировании возможность появления ЯО в Финляндии

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Fotolia / bluedesign
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве России заявили, что даже теоретическая возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии будет учитываться в российском военном планировании.
  • Предлагаемые властями Финляндии поправки означают снятие всех препятствий для ввоза в страну ядерного оружия, отметили дипломаты.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании "даже теоретическую" возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве в Хельсинки.
«
"Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет", — отметили в дипмиссии.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Ударят первыми": в Финляндии заговорили о конфликте НАТО с Россией
12 апреля, 02:50
В посольстве добавили, что предлагаемые властями Финляндии поправки означают снятие всех препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время.
В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой. Песков тем не менее предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях. Среди последних, как сообщается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Упавшие в Финляндии дроны могли запустить с базы НАТО, считает активистка
Вчера, 08:21
 
В миреФинляндияРоссияХельсинкиДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала