Россия учтет возможность появления в Финляндии ядерного оружия

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании "даже теоретическую" возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве в Хельсинки.

« "Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет", — отметили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что предлагаемые властями Финляндии поправки означают снятие всех препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время.

В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".

Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой. Песков тем не менее предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.