Документальные фильмы о Донбассе покажут 28 апреля в Амстердаме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Документальные фильмы о Донбассе и Палестине покажут 28 апреля в Амстердаме.
- Мероприятие организует «Антиимпериалистический фронт» совместно с турецкой музыкальной группой Grup Yorum и социалистической киноассоциацией «Народное кино».
- Цель показа фильмов — развеять дезинформацию о Донбассе и Палестине и противодействовать волне расизма в отношении россиян в Европе.
ГААГА, 25 апр - РИА Новости. Документальные фильмы о Донбассе, в том числе фильм телеканала RT "Я живой", и о Палестине покажут 28 апреля в Амстердаме, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия, представитель организации "Антиимпериалистический фронт" Окан Озер.
"В Амстердаме 28 апреля мы проведем вечер документальных фильмов, посвященных Донбассу и палестинскому народу. В этот вечер будет показан фильм RT "Я живой" о Донбассе", - рассказал Озер.
Также, по его словам, публика в Амстердаме сможет посмотреть в этот вечер документальный фильм "8 дней в Донбассе", снятый турецкой музыкальной группой Grup Yorum, и еще одну документальную картину о Палестине.
Мероприятие организует "Антиимпериалистический фронт" совместно с Grup Yorum и социалистической киноассоциацией "Народное кино".
"Мы хотим развеять дезинформацию о Донбассе и Палестине. Как вы знаете, в Европе наблюдается волна расизма в отношении россиян. Мы выступаем против этого", - отметил собеседник агентства.
Соорганизатор мероприятия выразил надежду, что показ реалий Донбасса и Палестины через документальное кино поможет противодействовать этой тенденции.
