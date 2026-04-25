Рейтинг@Mail.ru
Документальные фильмы о Донбассе покажут 28 апреля в Амстердаме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 25.04.2026 (обновлено: 10:58 25.04.2026)
Документальные фильмы о Донбассе покажут 28 апреля в Амстердаме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНа праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве
На праздничном концерте Одна страна, одна семья, одна Россия! на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
На праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Документальные фильмы о Донбассе и Палестине покажут 28 апреля в Амстердаме.
  • Мероприятие организует «Антиимпериалистический фронт» совместно с турецкой музыкальной группой Grup Yorum и социалистической киноассоциацией «Народное кино».
  • Цель показа фильмов — развеять дезинформацию о Донбассе и Палестине и противодействовать волне расизма в отношении россиян в Европе.
ГААГА, 25 апр - РИА Новости. Документальные фильмы о Донбассе, в том числе фильм телеканала RT "Я живой", и о Палестине покажут 28 апреля в Амстердаме, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия, представитель организации "Антиимпериалистический фронт" Окан Озер.
Амстердаме 28 апреля мы проведем вечер документальных фильмов, посвященных Донбассу и палестинскому народу. В этот вечер будет показан фильм RT "Я живой" о Донбассе", - рассказал Озер.
Также, по его словам, публика в Амстердаме сможет посмотреть в этот вечер документальный фильм "8 дней в Донбассе", снятый турецкой музыкальной группой Grup Yorum, и еще одну документальную картину о Палестине.
Мероприятие организует "Антиимпериалистический фронт" совместно с Grup Yorum и социалистической киноассоциацией "Народное кино".
"Мы хотим развеять дезинформацию о Донбассе и Палестине. Как вы знаете, в Европе наблюдается волна расизма в отношении россиян. Мы выступаем против этого", - отметил собеседник агентства.
Соорганизатор мероприятия выразил надежду, что показ реалий Донбасса и Палестины через документальное кино поможет противодействовать этой тенденции.
В миреДонбассАмстердамПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала