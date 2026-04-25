"Хотелось всех послать". Эту русскую фигуристку ненавидят за правду

Чего в ее смелых высказываниях больше - мыслей или глупости? И почему она не может промолчать? РИА Новости рассказывает о российской чемпионке Европы, которую хейтят свои. За что?

"А че я здесь делаю?"

Аделии Петросян, У нового поколения фигуристов принято быть искренними – в социальных сетях и интервью делиться не только деталями своей спортивной подготовки, но и мыслями и чувствами по самым разным темам. Обычно такое поведение горячо приветствуется болельщиками - оно укрепляет парасоциальные отношения, которые дают им ощущение причастности к жизни любимых фигуристов. Примеры - множество благодарных комментариев под интервью Елизаветы Туктамышевой Елизаветы Худайбердиевой . Девушки рассказывали, как страдали от расстройств пищевого поведения, как собирались сняться с главного турнира в жизни из-за проблем со здоровьем, как переживали самые плохие прокаты в карьере. Это все шло вразрез с идеальной картинкой вечно счастливого фигуриста-универсального солдата, но при этом вызывало зрительское сочувствие.

При этом есть фигуристы, которым постоянно прилетает за такую же искренность. Одна из них - чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова . В этом сезоне она открыто рассказала о переживаниях по поводу недопуска на Олимпиаду-2026.

"Честно, в этот момент мне очень хотелось всех послать. Сказать: как это возможно? Почему? Нам никто особо не объяснил ситуацию, но как я поняла, это мое предположение: из-за того, что не было такой огласки в СМИ про травму Саши (Галлямова, который серьезно травмировал ногу на Байкале , о чем первым сообщило РИА Новости), - заявила Бойкова в интервью Оkko. - ISU решил, что идут какие-то подковерные игры в замене главных номеров. И решили отказать в замене по травме. Она была возможна, но почему-то так получилось, что в итоге...

Конечно, отпуск был омрачен. Вечер я точно рыдала, на следующий день была очень сильно опустошена. И думала: а че я здесь делаю, собственно говоря? А зачем мне оставаться в спорте? Вот ради чего? У меня нет Олимпиады, нет международных соревнований. Я четыре года езжу по городам России – да, это все классно, радую зрителей. Но спорт в моей жизни не выполняет самую важную функцию для меня: я не получаю титулов, не оставляю свое имя в истории. Для меня спорт – это про возможность оставить свое имя в истории. Этого всего не происходит".

В ответ на эти и другие слова Бойкова наряду с каплей сочувствия получила мощную волну осуждения и критики - что отрастила корону, слишком хорошо думает о себе, что высокомерная и заносчивая.

"Тебе мало? Зажрался"

Почему так происходит? Возможно, Саша и фанатское сообщество просто находятся в разной степени погружения в процесс. У среднего зрителя есть десяток симпатичных фигуристов, за которыми хочется наблюдать, а у Бойковой - только она сама и ее партнер. Для общества в целом даже какая-никакая Олимпиада в этом году состоялась, пусть только нескольких счастливчиков, - а Бойкова не имела теоретического шанса на нее попасть.

Средний зритель правда радуется прыжковому турниру, красной дорожке на жеребьевке чемпионата России и гастролям ледовых шоу в межсезонье. Но для спортсменов топ-уровня всех этих косметических способов заполнить пустоту без чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр недостаточно. Они, может, старомодны, – не готовы как Алиса Лю вместо упорных тренировок веселиться и получать удовольствие, – но это их честная эгоистичная мотивация. Странно их за это осуждать.

То, о чем говорит Бойкова, – слишком свежая боль, причем боль непроходящая. В то время как в других видах спорта россиян постепенно допускают к международным соревнованиям, Международный союз конькобежцев продолжает держать лицо кирпичом, а наших фигуристов – за дверью. И нет возможности точно выяснить причину, неуступчивость это со стороны ISU или недостаток инициативы со стороны ФФККР. Нам нужно время, чтобы осознать масштаб потерь, медальных и личностных, от уже более чем четырехлетней изоляции. А пока это время не прошло, психика защищается мыслью толстого кота из мультфильма про попугая Кешу - "нас и здесь неплохо кормят". А если кому-то недостаточно, он, получается, зажрался. Именно так некоторые болельщики воспринимают рефлексию Бойковой и Козловского об изоляции и их душераздирающий номер на эту же тему на турнире "Русский вызов".

Чтобы что-то изменилось, должно пройти время. Когда чемпионка Универсиады Бетина Попова лет 6-7 назад начала говорить о пыточных взвешиваниях и о том, что с 9 лет слышала от тренеров о своем лишнем весе, хотя была обычным ребенком, - ее тоже долго осуждали. Как и Дарью Паненкову, и Грейси Голд, и многих других первопроходцев озвучивания правды о жестоком похудении в спорте.

И только после Олимпиады в Пекине, когда общество дозрело, чтобы считать это проблемой, тренд переломился - тогда сразу несколько бывших фигуристок сделали страшные признания об РПП и их последствиях. И получили ту поддержку, которую заслуживали. Среди них были Анастасия Скопцова Станислава Константинова , те же Туктамышева и Худайбердиева. Прежде же всех, кто заговаривал на эту тему, обвиняли в выносе сора из избы, собственной лени и нежелании соответствовать требованиям спорта высоких достижений. Может, и с сожалением о потерянном времени 2022-2026 (хотя последняя дата пока открытая) будет именно так.

Характер как у Родниной

Еще одна возможная причина хейта в том, что у Саши за годы в спорте сложилась репутация девушки с характером. Оценивая ее нынешние слова, люди не могут абстрагироваться от резких высказываний прошлого про "тупых спортсменов" или "теперь у вас есть чемпионы мира" в адрес Тамары Москвиной

Но ведь Бойкова во всех ее проявлениях и высказываниях - та самая идеальная спортсменка с искомым набором личных качеств, без которого у нее не было бы золота чемпионата Европы, медали чемпионата мира, участия в Олимпиаде-2022. Она знает, чего хочет, она готова на многое или даже на все возможное, чтобы этого достичь. Разве не эти же свойства характера помогли ей выучить четверной выброс? Сделали возможными тренировки с постоянной болью в ноге? Научили бесстрашно взбираться в высокие поддержки вниз головой?

В конце концов, разве не благодаря подобным качествам таких великих девушек, как Ирина Роднина и Елена Бережная , парное катание и превратилось в самый зрелищный вид?

На примере отношения к Бойковой отлично видно противоречие, с которым общество до сих пор относится к спортсменам. От них требуют невыполнимого - быть лучшими, но не амбициозными. Потратить всю свою жизнь на фигурное катание, но в решающий момент без вопросов отойти в сторону и не претендовать на корону. Светить, но не отсвечивать. И это максимально несправедливо.