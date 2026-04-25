Вратарь сборной России рассказал, как к команде относились иностранцы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что команда сохраняет дружественные отношения с иностранными спортсменами, отметив, что все проявляют уважение.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться 13 апреля в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.

"Очень рады вернуться на международную арену. Эмоции, конечно, положительные, потому что каждый матч был интересен. Из-за длительной паузы не совсем понимали свой уровень на данный момент, но увидели, над чем нужно работать, будем продолжать совершенствоваться. Думаю, отрыв от других сборных у нас небольшой. Играем достаточно хорошо, но есть над чем работать во многих аспектах игры. Если исправим свои ошибки, можем выходить в первый дивизион", - сказал Федотов.