Премьер Эстонии сделал дерзкое заявление о России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico.

"Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб", — приводят его слова в публикации.

В среду издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute сообщало, что восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.