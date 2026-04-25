Премьер Эстонии сделал дерзкое заявление о России
09:32 25.04.2026 (обновлено: 14:19 25.04.2026)
Премьер Эстонии сделал дерзкое заявление о России

Премьер Эстонии Махал предложил финансировать Украину за счет пошлин против РФ

CC BY 2.0 / Finnish Government / Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
CC BY 2.0 / Finnish Government /
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России.
  • По его словам, пошлины необходимы для финансирования восстановления Украины, а изъятых российских активов для этого не хватит.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico.
«
"Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб", — приводят его слова в публикации.
По словам эстонского министра, эта тема уже обсуждается. Михал также отметил, что изъятых российских активов не хватит на восстановление Украины.
В среду издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute сообщало, что восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.
