Премьер Эстонии сделал дерзкое заявление о России

- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России.
- По его словам, пошлины необходимы для финансирования восстановления Украины, а изъятых российских активов для этого не хватит.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico.
"Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб", — приводят его слова в публикации.
По словам эстонского министра, эта тема уже обсуждается. Михал также отметил, что изъятых российских активов не хватит на восстановление Украины.
В среду издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute сообщало, что восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.