07:58 25.04.2026
В Екатеринбурге открыли горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге открыли горячую линию для жильцов дома, пострадавшего от атаки БПЛА.
  • В результате атаки поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек, пострадавших немного, жертв нет.
  • Прокурор Ленинского района Екатеринбурга координирует работу экстренных служб на месте происшествия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Горячая линия работает для жильцов дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В субботу губернатор региона Денис Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как уточнял позднее глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.
"На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ершов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга работает горячая линия: 8(843) 376-31-15 (добавочный 0004)", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Челябинской области
Вчера, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районДенис Паслер
 
 
