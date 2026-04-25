В Екатеринбурге открыли горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Горячая линия работает для жильцов дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В субботу губернатор региона Денис Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как уточнял позднее глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.
"На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ершов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга работает горячая линия: 8(843) 376-31-15 (добавочный 0004)", – говорится в сообщении надзорного ведомства.