В Москве ограничили движение в связи с проведением полумарафона
00:26 25.04.2026
В Москве ограничили движение в связи с проведением полумарафона

В Москве ограничили движение на ряде улиц в связи с проведением полумарафона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ограничили движение на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона.
  • Ограничения будут действовать с пятницы по воскресенье.
  • На всех перекрытых участках с 00:01 до окончания мероприятия временно запрещена парковка.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничено на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона, ограничения действуют с пятницы по воскресенье.
Так, в субботу с полуночи до 15.00 мск в связи с забегом на дистанцию пять километров закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к Ленинскому проспекту. Также с 09.00 до 15.00 мск движение будет перекрыто и в обратную сторону. На всех перекрытых участках с 00.01 до окончания мероприятия временно запрещена парковка.
В воскресенье из-за полумарафона временно перекроют ряд улиц и набережных в центре и на западе Москвы. С полуночи до 14.00 мск будет ограничено движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. Основные ограничения движения в этот день начнутся с 08.00 мск.
В период с 08.00 до 12.00 мск закроют участки улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе, а также Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе и Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. С 00.01 мск до завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку.
Кроме того, с 08.00 мск пятницы до 23.00 мск воскресенья закрыто движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.
