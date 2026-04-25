Врачи федеральных медцентров проконсультируют пострадавших в Ленобласти

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты федеральных медцентров будут консультировать региональных врачей по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Ленинградской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал он РИА Новости.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. В результате один пассажир автобуса погиб, не менее 20 человек находятся в больнице, среди них - ребенок. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.