21:33 25.04.2026
После получения кредита Киев может снова перекрыть "Дружбу", считает Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо не удивится, если Киев снова выведет из строя нефтепровод "Дружба" после получения кредита от Евросоюза.
  • Такое мнение словацкий премьер высказал в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен.
  • Он вновь заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения.
БРАТИСЛАВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не удивился бы, если Киев снова вывел бы из строя нефтепровод "Дружба" после получения кредита от Европейского союза.
«
"Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен - ред.) я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро (Владимир Зеленский - ред.) решил снова сделать "Дружбу" неработающей", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и урегулировать его можно только дипломатическим путем.
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. Власти Словакии 23 апреля сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Словацкая оппозиция отказалась подписывать призыв к Зеленскому
14 марта, 23:40
 
