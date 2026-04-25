После получения кредита Киев может снова перекрыть "Дружбу", считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не удивился бы, если Киев снова вывел бы из строя нефтепровод "Дружба" после получения кредита от Европейского союза.
"Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен - ред.) я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро (Владимир Зеленский - ред.) решил снова сделать "Дружбу" неработающей", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и урегулировать его можно только дипломатическим путем.
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. Власти Словакии 23 апреля сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
