МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На Украине игнорируют тот факт, что Киев изо дня в день рискует потерять не только Донбасс, но и другие территории, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако любое публичное выступление украинца с призывом к такому выводу крайне рискованно — это легко может привести к обвинениям в государственной измене. Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях", — написала она в соцсети X.
По словам Мендель, Украина "каждый день рискует потерять не только Донбасс, но и территории в нескольких других регионах".
Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов во вторник сообщил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. Он отметил, что ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах.
Герасимов 21 апреля заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками.