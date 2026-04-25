"Не только Донбасс": на Украине забили тревогу из-за мощного удара России - РИА Новости, 25.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
15:00 25.04.2026 (обновлено: 15:12 25.04.2026)
"Не только Донбасс": на Украине забили тревогу из-за мощного удара России

Мендель: пока Киев держится за Донбасс, Украина рискует потерять и другие земли

Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Российский военнослужащий. Архивное фото
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина рискует потерять не только Донбасс, но и территории в нескольких других регионах.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На Украине игнорируют тот факт, что Киев изо дня в день рискует потерять не только Донбасс, но и другие территории, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако любое публичное выступление украинца с призывом к такому выводу крайне рискованно — это легко может привести к обвинениям в государственной измене. Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях", — написала она в соцсети X.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ВС России нанесли удар по ОПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ
Вчера, 12:14
По словам Мендель, Украина "каждый день рискует потерять не только Донбасс, но и территории в нескольких других регионах".
Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов во вторник сообщил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. Он отметил, что ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах.
Герасимов 21 апреля заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Освобожденное Бочково было форпостом ВСУ, заявили в Минобороны
Вчера, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассРоссияЮлия МендельВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
