01:01 25.04.2026 (обновлено: 01:02 25.04.2026)
Голикова рассказала, передается ли долголетие по наследству ​

  • Долголетие не передается по наследству, над ним нужно работать, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • В России создаются центры медицины здорового долголетия для оценки рисков преждевременного старения организма.
  • Пройти исследование на определение биологического возраста и состояния систем организма могут все желающие начиная с 18 лет.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Долголетие не передается по наследству, над ним нужно работать, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости. Долголетие по наследству не передается, над ним надо работать", - сказала она.
Голикова добавила, что для оценки предрисков преждевременного старения организма в России создаются центры медицины здорового долголетия. Пройти исследование на определение биологического возраста и состояния систем организма могут все желающие, начиная с 18 лет.
"Человек может сделать чекап организма и сориентироваться, как ему надо корректировать свое поведение, свои привычки. И от этого на самом деле зависит его продолжительность жизни", - заключила она.
Медицина здорового долголетия входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
Ранее Голикова открыла центр медицины здорового долголетия в Саранске и осмотрела центр в Москве.
