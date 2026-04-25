Голикова рассказала, передается ли долголетие по наследству ​

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Долголетие не передается по наследству, над ним нужно работать, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- В России создаются центры медицины здорового долголетия для оценки рисков преждевременного старения организма.
- Пройти исследование на определение биологического возраста и состояния систем организма могут все желающие начиная с 18 лет.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Долголетие не передается по наследству, над ним нужно работать, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости. Долголетие по наследству не передается, над ним надо работать", - сказала она.
"Человек может сделать чекап организма и сориентироваться, как ему надо корректировать свое поведение, свои привычки. И от этого на самом деле зависит его продолжительность жизни", - заключила она.
Медицина здорового долголетия входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
