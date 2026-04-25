Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 25.04.2026
Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации

Путин подписал закон об освобождении от НДС услуг по бесплатной догазификации

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Газовая конфорка - РИА Новости, 25.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по бесплатной догазификации.
  • Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по бесплатной догазификации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, не будут признаваться объектом налогообложения НДС услуги подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации. Но при условии, что такие услуги будут оказываться без взимания платы с заявителей.
Это позволит расширить перечень объектов, услуги по технологическому подключению к которым не будет облагаться НДС. Этот перечень дополнится фельдшерскими пунктами, кабинетами врачей, амбулаториями и котельными, пояснял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
При этом за лицом, оказывающим такие услуги, сохранится право на вычет "входного" НДС.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
РоссияВладимир ПутинАлексей СазановГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала