Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги по догазификации

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по бесплатной догазификации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, не будут признаваться объектом налогообложения НДС услуги подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации. Но при условии, что такие услуги будут оказываться без взимания платы с заявителей.
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
13 февраля, 16:20
Это позволит расширить перечень объектов, услуги по технологическому подключению к которым не будет облагаться НДС. Этот перечень дополнится фельдшерскими пунктами, кабинетами врачей, амбулаториями и котельными, пояснял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
При этом за лицом, оказывающим такие услуги, сохранится право на вычет "входного" НДС.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.