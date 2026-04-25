Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в области.
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Харьковской, а также частях Сумской и Киевской областей страны.