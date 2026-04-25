В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в субботу в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее о взрыве в Днепропетровске сообщал украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске еще один взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит лишь в части Днепропетровской области.
