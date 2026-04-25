МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все члены российской межведомственной делегации, которая будет принимать участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, получили американские визы, рассказал в интервью РИА Новости глава делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.