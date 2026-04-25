МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

- Все члены российской межведомственной делегации на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке получили американские визы.
- По словам Андрея Белоусова, в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все члены российской межведомственной делегации, которая будет принимать участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, получили американские визы, рассказал в интервью РИА Новости глава делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
По его словам, перспективы итогов предстоящей конференции остаются неясными, особенно на фоне нынешней крайне напряженной международной обстановки.
"Делегация вооружена всесторонне и детально проработанной позицией по повестке дня конференции, заряжена на выполнение поставленных перед ней задач. Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению", - добавил он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
В МИД оценили перспективы нормализации отношений России и США
18 апреля, 21:04