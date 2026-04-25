Рейтинг@Mail.ru
МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 25.04.2026
МИД: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

РИА Новости: все члены делегации России на конференции по ДНЯО получили визы США

© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все члены российской межведомственной делегации на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке получили американские визы.
  • По словам Андрея Белоусова, в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все члены российской межведомственной делегации, которая будет принимать участие в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, получили американские визы, рассказал в интервью РИА Новости глава делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"Руководить межведомственной делегацией, в которую войдут представители МИД, Минобороны и госкорпорации "Росатом", в этом году доверено мне… На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США", - сказал Белоусов.
По его словам, перспективы итогов предстоящей конференции остаются неясными, особенно на фоне нынешней крайне напряженной международной обстановки.
"Делегация вооружена всесторонне и детально проработанной позицией по повестке дня конференции, заряжена на выполнение поставленных перед ней задач. Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению", - добавил он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
В миреНью-Йорк (город)СШАРоссияАндрей БелоусовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала