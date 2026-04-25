Зооактивиста, защищавшего носорогов в ЮАР, убил носорог, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Зоозащитник Шоман ван Яарсвельд был смертельно ранен носорогом во время патрулирования заповедника в ЮАР.

Погибший — директор компании Milk River Security, которая занимается борьбой с браконьерством и защитой носорогов.

В ЮАР обитает большая часть мировой популяции носорогов, и страна борется с кризисом браконьерства, из-за которого черные носороги находятся под угрозой исчезновения.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зоозащитник Шоман ван Яарсвельд, посвятивший жизнь защите южноафриканских носорогов от браконьеров, и основавший частную природоохранную компанию, был смертельно ранен одним из носорогов во время патрулирования заповедника в ЮАР, сообщает местный портал News24.

"Директор природоохранной компании, посвятивший жизнь защите носорогов, был убит одним из животных, охране которых он посвятил свою карьеру", - пишет портал.

Погибший - директор компании Milk River Security, 58-летний Шоман ван Яарсвельд, который находился на утреннем патрулировании со своей командой в заповеднике Самара-Кару, когда на него выскочил 1300-килограммовый черный носорог и смертельно ранил его. Мужчина скончался на месте.

