Зооактивиста, защищавшего носорогов в ЮАР, убил носорог, пишут СМИ
16:57 25.04.2026 (обновлено: 20:45 25.04.2026)
Зооактивиста, защищавшего носорогов в ЮАР, убил носорог, пишут СМИ

News24: защищавшего носорогов в ЮАР зооактивиста убил носорог

Носорог. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зоозащитник Шоман ван Яарсвельд был смертельно ранен носорогом во время патрулирования заповедника в ЮАР.
  • Погибший — директор компании Milk River Security, которая занимается борьбой с браконьерством и защитой носорогов.
  • В ЮАР обитает большая часть мировой популяции носорогов, и страна борется с кризисом браконьерства, из-за которого черные носороги находятся под угрозой исчезновения.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зоозащитник Шоман ван Яарсвельд, посвятивший жизнь защите южноафриканских носорогов от браконьеров, и основавший частную природоохранную компанию, был смертельно ранен одним из носорогов во время патрулирования заповедника в ЮАР, сообщает местный портал News24.
"Директор природоохранной компании, посвятивший жизнь защите носорогов, был убит одним из животных, охране которых он посвятил свою карьеру", - пишет портал.
Погибший - директор компании Milk River Security, 58-летний Шоман ван Яарсвельд, который находился на утреннем патрулировании со своей командой в заповеднике Самара-Кару, когда на него выскочил 1300-килограммовый черный носорог и смертельно ранил его. Мужчина скончался на месте.
Его компания занимается борьбой с браконьерством и обеспечением безопасности и защиты носорогов в нескольких районах ЮАР.
В ЮАР обитает большая часть мировой популяции носорогов, и на протяжении многих лет страна борется с кризисом браконьерства, в результате которого черные носороги находятся под угрозой исчезновения
