В Екатеринбурге выросло число обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Количество обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге увеличилось до девяти, травматических повреждений у них нет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"По данным минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", – написал глава региона в соцсетях.
В субботу губернатор региона Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как ранее уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.