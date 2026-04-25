Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 25.04.2026
В Екатеринбурге выросло число обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Количество обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге увеличилось до девяти, травматических повреждений у них нет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"По данным минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", – написал глава региона в соцсетях.
В субботу губернатор региона Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как ранее уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ВС России нанесли удар по ОПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала