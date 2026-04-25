Что стало с человеком, державшим дверь в реактор Чернобыля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Когда взорвался 4-й блок, инженер Александр Ювченко оказался у самой реакторной зоны. Многотонная дверь грозила захлопнуться — он прижимал ее собственным телом. Через этот проход трое его товарищей зашли посмотреть на то, что осталось от реактора, и получили дозы радиации, несовместимые с жизнью.

А он? Он выжил.

Спортсмен, который выбрал физику

Слободзея, школа № 3, конец 1970-х. Парень ростом под два метра, широкоплечий, гребет на академической лодке так, что в 16 лет становится чемпионом Молдавии среди юниоров. Перед Александром Ювченко открывается дорога в большой спорт.

Но есть нюанс: он одинаково хорошо понимает и физику с математикой.

Одесский политех, факультет ядерной физики, 1978-й. Учится настолько хорошо, что после выпуска может сам выбрать, куда ехать работать. Вариантов много, но Чернобыль — это престиж.

Весной 1986-го Александру 27. Жена Наталья, сын Кирилл, должность старшего инженера-механика на 4-м энергоблоке.

Ночь, когда реактор исчез

Со щита управления поступил звонок: срочно нужны носилки. Ювченко схватил их и бросился вниз. В коридорах — дым и пар, под ногами — бетонная крошка. Он свернул в сторону насосной и замер: через гигантский разлом во внешней стене было видно ночное небо. Там, где был 4-й блок, вверх бил бело-голубой столб ионизированного воздуха.

Здесь, у края бездны, он встретил Юрия Трегуба. Задача — подать воду в активную зону. Они побежали к резервуарам, но вход оказался завален. А ниже — вода по колено. Через щели в бетоне видно: огромные цистерны разорваны, стен и потолка нет. Понимая, что воды не будет, Трегуб бросился доложить о масштабах катастрофы.

Голубой столб в небо

Александра в коридоре перехватил начальник смены Валерий Перевозченко с двумя техниками. У них приказ — опустить стержни управления реактором вручную.

Ювченко с коллегами вбежал обратно в руины здания и по заваленным обломками лестницам поднялся на 35-ю отметку — к самому реакторному залу. Дверь, искореженная взрывом, еле держалась на одной петле. Кто-то должен был придержать ее, пока остальные войдут.

Ювченко уперся плечом и спиной в дверь, покрытую радиоактивной слизью. Левое плечо, бедро, голень — везде, где Александр касался металла или куда падал свет, кожа получила гамма- и бета-ожоги.

Перевозченко и техники через минуту выбежали обратно, опаленные невидимым огнем. Когда Ювченко порывается заглянуть внутрь, начальник резко отталкивает его: "Не надо. Там смерть".

Умирают все вокруг

К трем часам ночи Александра начала мучать рвота, к шести — отказали ноги. Врачи сказали матери и жене честно: "В течение первых трех недель мы узнаем, но будьте готовы к худшему".

В московской больнице № 6 его побрили наголо — волосы "фонили" так, что их хоронили в спецпакетах. Ювченко лежал в палате вместе с пожарным Владимиром Правиком. Врачи не давали прогнозов: при 600 рентген выживаемость почти нулевая, а инженер получил 410.

Герои-пожарники Правик и Кибенок умирают 11 мая. 17-го — техник Проскуряков и начальник смены Перевозченко, для которых Александр держал дверь. Счетчик погибших перевалил за 20.

Александр в это время лежал в реанимации. Все волосы на теле выпали. Количество лейкоцитов в его крови упало до нуля. Боль такая, что помогал только морфин.

Радиация прожигала плечо и руку насквозь, до кости. Пока врачи обсуждали ампутацию, Александр переносил одну операцию за другой — всего их будет 15. Кожа не приживалась, чернела и осыпалась, но ежедневные переливания крови и плазмы совершили чудо.

Александр не верил в Бога. Молитв не знал, но каждую ночь просил: дай дожить до утра. Вспоминал слова Володи Правика, которому потом дали Героя посмертно: "Если доживем до утра, значит, мы еще поживем!"

Вопреки законам физики и медицины, инженер из "смертельного списка" остался жив.

После катастрофы

Москва, новая квартира. Александр работает в научном институте. Потом открывает свой бизнес. Приходилось всегда быть настороже: любой контакт с бензином, маслом, химией — и сразу раны. За несколько лет до смерти он вернулся в атомную энергетику инженером и был счастлив снова заниматься тем, что любит.