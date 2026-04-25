Судьба "русской Амазонки" княжны Тамары Черкасской

Женский "батальон смерти" во время принятия присяги перед отправкой на фронт

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Гражданская война в России принесла огромное количество трагических сюжетов. Но среди них биография княжны Тамары Черкасской стоит особняком. Чем она запомнилась людям?

Аристократка на поле боя

Княжна Тамара Черкасская принадлежала старинному аристократическому роду. С детства ее воспитывали в духе патриотизма и любви к Отечеству. Девушка умела играть на фортепиано, знала иностранные языки, получила блестящее образование.

В 21 год Тамара уже сражалась на Германском фронте в разгар Первой мировой войны. Сначала она помогала раненым русским солдатам в качестве сестры милосердия, затем была разведчицей в составе кавалерии.

За военные заслуги княжна удостоилась трех Георгиевских медалей. Девушка всеми силами пыталась помочь Отечеству в битве с врагом. Однажды, сама раненая, вынесла с поля боя шестерых солдат.

"Находилась она всегда в первой цепи. <...> Один раз вынесла даже отбитый у противника пулемет" — так описывали ее подвиги в газетах.

Женский "батальон смерти"

Когда большевики пришли к власти, Черкасская одна из первых вступила в женский батальон, вместе с которым обороняла Зимний дворец в Петрограде. Им командовала Мария Бочкарева, которая считала, что слабый пол, вооруженный винтовками, способен вдохновить деморализованное войско отчаяннее сражаться с врагом.

Своих "амазонок" Бочкарева учила быть верными присяге, не бояться пожертвовать собой ради общего дела и помогать друг другу каждую минуту.

Большевики убили ее родных

Вслед за Первой мировой войной пришла не менее кровавая революция. Согласно легенде, Тамара Черкасская добровольно перешла во второй взвод конноартиллерийской батареи. Когда ее спросили, что подвигло на такой шаг, то она коротко ответила: "Большевики убили мою семью".

Ее историю описал и соратник генерала Александра Кутепова Виктор Ларионов в книге "Последние юнкера". Там есть такие строки:

"И вот в первых же боях она показала себя не только лихим, но и смышленым, распорядительным бойцом, способным понимать обстановку и командовать другими. Ее все полюбили, заботились о ней подчас трогательно, но, к сожалению, не могли удержать ее боевых порывов".

В военном госпитале княжна Черкасская познакомилась с поручиком Сергеем Давыдовым. Его судьба напомнила девушке ее собственную. В свою очередь, Сергея поразило, с какой нежностью и теплотой женщина относилась к солдатам в госпитале.

Тамара не сразу согласилась на предложение руки и сердца от Давыдова. Объяснила она это тем, что это может отвлечь ее от помощи Отчизне в трудное время. Поручик же был терпелив и тверд в своих намерениях. Спустя некоторое время княжна согласилась, и дату свадьбы назначили на 27 января 1918 года.

День так и не стал счастливым

Этот брак стал одним из самых коротких в истории. Возле церкви молодоженов ждала не свадебная карета, а боевые кони. Пару довенчивали под Новочеркасском — городом, на который надвигалась большевистская армия.

Сняв белое платье, взятое напрокат, и драгоценности, Тамара переоделась в военную форму и вместе с мужем вступила в бой с врагом. Княжна погибла спустя три часа после венчания — ее настиг осколок разорвавшегося снаряда. Страшную картину вспоминала сестра милосердия Татьяна Варнек.