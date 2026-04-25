В аэропорту Чебоксар сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также в Росавиации подтвердили снятия ограничений в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска ("Бегишево"), о чем ранее писало региональное ГУ МЧС.
