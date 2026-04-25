Попавших в Бурятии под лавину туристов могли вести местные гиды

УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Проводившими восхождение на гору в Бурятии, где туристов из Иркутска накрыло лавиной, могли быть двое гидов-инструкторов из местной организации, сообщило республиканское СУСК РФ.
"По данным следствия, группа туристов из Иркутской области прибыла в базовый лагерь, расположенный в местности "Стрелка" при слиянии рек Белый Иркут и Мугувек. Следствием сейчас проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая осуществляет деятельность на территории данного лагеря по размещению и обслуживанию туристов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы - женщины 1984 года рождения.