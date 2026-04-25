Попавших в Бурятии под лавину туристов могли вести местные гиды - РИА Новости, 25.04.2026
05:29 25.04.2026
Попавших в Бурятии под лавину туристов могли вести местные гиды

Попавших в Бурятии под лавину туристов из Иркутска могли вести местные гиды

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Гора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проводившими восхождение на гору в Бурятии, где туристов из Иркутска накрыло лавиной, могли быть двое гидов-инструкторов из местной организации, сообщило республиканское СУСК РФ
  • Следствием сейчас проверяется версия о том, что попавшие под лавину туристы из Иркутска воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая осуществляет деятельность на территории лагеря по размещению и обслуживанию туристов
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Проводившими восхождение на гору в Бурятии, где туристов из Иркутска накрыло лавиной, могли быть двое гидов-инструкторов из местной организации, сообщило республиканское СУСК РФ.
"По данным следствия, группа туристов из Иркутской области прибыла в базовый лагерь, расположенный в местности "Стрелка" при слиянии рек Белый Иркут и Мугувек. Следствием сейчас проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая осуществляет деятельность на территории данного лагеря по размещению и обслуживанию туристов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы - женщины 1984 года рождения.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Бурятии трое туристов выбрались из-под лавины самостоятельно
Вчера, 04:33
 
