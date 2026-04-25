Трое пострадавших при сходе лавины в Бурятии доставлены в больницу

УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Трое пострадавших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии доставлены в Тункинскую районную больницу, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
"Трое мужчин... доставлены в Тункинскую ЦРБ в населенном пункте Кырен. По результатам осмотра один человек госпитализирован, двое переведены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.