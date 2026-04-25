В Бурятии ограничили доступ на Мунку-Сардык

УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Власти Бурятии до 29 апреля ограничили доступ на Мунку-Сардык, где под лавину попали туристы, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину, также были обнаружены тела ещё троих туристов данной группы - женщины и двоих мужчин. Как сообщало агентство ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.