14:27 25.04.2026
В Бурятии допросили одного из туристов, выживших при сходе лавины

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи в Бурятии допросили одного из выживших при сходе лавины туристов.
  • Он смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам.
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии допросили одного из выживших при сходе лавины туристов, он смог выбраться сам и помог двоим товарищам, сообщило республиканское СУСК РФ.
"Следователями допрошен в качестве свидетеля один из туристов, который после схода лавины смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам. Именно они втроем смогли сообщить о происшествии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела ещё троих туристов данной группы - женщины и двоих мужчин. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения.
