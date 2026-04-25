В Бурятии допросили одного из туристов, выживших при сходе лавины

УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии допросили одного из выживших при сходе лавины туристов, он смог выбраться сам и помог двоим товарищам, сообщило республиканское СУСК РФ.

"Следователями допрошен в качестве свидетеля один из туристов, который после схода лавины смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам. Именно они втроем смогли сообщить о происшествии", - говорится в сообщении.