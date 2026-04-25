В Бурятии трое туристов выбрались из-под лавины самостоятельно

УЛАН-УДЭ, 25 апр — РИА Новости. Трое туристов, найденные после схода лавины в Бурятии, выбрались из-под нее самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

« "Трое мужчин выбрались из-под лавины самостоятельно... Все трое доставлены в Тункинскую ЦРБ", — говорится в сообщении.

Погибшей в ходе схода лавины туристкой, тело которой ранее обнаружили спасатели, оказалась женщина 1984 года рождения.

В агентстве уточнили РИА Новости, что выжившие туристы приехали в Бурятию из Иркутской области.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, оказались под снегом.

Накануне трех туристов из группы нашли живыми с травмами различной степени тяжести, еще один человек погиб. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.

До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска . В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.