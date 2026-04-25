В Калужской области сбили БПЛА

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. БПЛА уничтожен над территорией Кировского округа Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Кировского округа... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа.