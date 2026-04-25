20:49 25.04.2026
Умер писатель Евгений Борисов

Писатель, заслуженный работник культуры Евгений Борисов умер в возрасте 92 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер писатель, заслуженный работник культуры России Евгений Борисов.
  • Ему было 92 года.
  • Прощание с Евгением Борисовым пройдет 27 апреля в Твери.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет, сообщило правительство Тверской области.
"
"(Глава Тверской области - ред.) Виталий Королев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Тверской области Евгения Ивановича Борисова. Евгению Борисову было 92 года", - говорится в сообщении.
Как отметил Королев, слова которого приводит региональное правительство, Борисов был "истинным представителем российской интеллигенции". Он писал в лучших традициях русской классической и современной отечественной литературы, давал дорогу молодым и одаренным, при этом оставаясь "строгим критиком" к себе. Труд Борисова отмечен многочисленными наградами, подчеркнул глава региона.
"Евгений Иванович Борисов - писатель, патриот, человек выдающихся личных качеств навсегда останется жить в наших сердцах и в истории Тверской области", - добавил Королев.
В региональном правительстве сообщили, что прощание состоится в Твери в ДК "Химволокно" 27 апреля с 13.20 до 14.20.
 
