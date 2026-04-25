Освобожденное Бочково было форпостом ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 25.04.2026 (обновлено: 12:50 25.04.2026)
Освобожденное Бочково было форпостом ВСУ, заявили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над Бочково в Харьковской области.
  • По информации Минобороны РФ, освобожденный населенный пункт был форпостом ВСУ, откуда противник намеревался наносить удары по российским подразделениям.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям, сообщило министерство обороны РФ.
По информации Минобороны РФ, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты
21 апреля, 16:12
"Населенный пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бочково, расположенное на правом берегу реки Волчья, было освобождено военнослужащими 126-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
"Перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию. Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отмечает Минобороны РФ.
Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
