Освобожденное Бочково было форпостом ВСУ, заявили в Минобороны

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям, сообщило министерство обороны РФ.

По информации Минобороны РФ , в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области

"Населенный пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бочково, расположенное на правом берегу реки Волчья, было освобождено военнослужащими 126-го мотострелкового полка группировки войск "Север".

"Перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию. Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отмечает Минобороны РФ.