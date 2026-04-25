Российские военные освободили Бочково в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 25.04.2026 (обновлено: 14:37 25.04.2026)
Российские военные освободили Бочково в Харьковской области

ВС России установили контроль над Бочково в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия освободила село Бочково в Харьковской области.
  • Перед началом штурма военнослужащие 126-го мотострелкового полка активно применяли артиллерию, а войска беспилотных систем вели разведку и передавали точные координаты противника.
  • Этот населенный пункт был форпостом ВСУ для нанесения ударов по российским подразделениям.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" взяли под контроль село Бочково в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Населенный пункт был форпостом, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск", — заявили в ведомстве.
Там рассказали, что перед началом штурма военнослужащие 126-го мотострелкового полка активно применяли артиллерию. Значительную роль в освобождении села сыграли войска беспилотных систем: они непрерывно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и применения FPV-дронов.
За сутки подразделения Северной группировки уничтожили более 160 боевиков ВСУ, ББМ, четыре автомобиля, станцию РЭБ и три хранилища материальных средств, добавили в министерстве.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
