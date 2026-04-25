Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия освободила село Бочково в Харьковской области.
- Перед началом штурма военнослужащие 126-го мотострелкового полка активно применяли артиллерию, а войска беспилотных систем вели разведку и передавали точные координаты противника.
- Этот населенный пункт был форпостом ВСУ для нанесения ударов по российским подразделениям.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" взяли под контроль село Бочково в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Населенный пункт был форпостом, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Бочково в Харьковской области
Там рассказали, что перед началом штурма военнослужащие 126-го мотострелкового полка активно применяли артиллерию. Значительную роль в освобождении села сыграли войска беспилотных систем: они непрерывно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и применения FPV-дронов.
За сутки подразделения Северной группировки уничтожили более 160 боевиков ВСУ, ББМ, четыре автомобиля, станцию РЭБ и три хранилища материальных средств, добавили в министерстве.
22 июня 2022, 17:18