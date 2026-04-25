Над российскими регионами уничтожили 22 украинских беспилотника

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Средства ПВО за шесть часов уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом и пятью областями России, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого апреля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
