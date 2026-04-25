00:36 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал о ситуации с радиацией в республике

РИА Новости: радиационная ситуация в Белоруссии улучшается

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиационная ситуация в Белоруссии находится в пределах допустимых уровней и улучшается ввиду естественного распада радионуклидов, выпавших после аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Единственный возможный путь поступления радионуклидов в организм человека — с пищей, при этом вся продукция проходит жесткий многоступенчатый радиационный контроль.
  • На протяжении 40 лет после Чернобыльской аварии проводится информационная работа с населением и дозиметрический контроль уровня радиоактивного загрязнения в частных фермерских и подсобных хозяйствах.
МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Радиационная ситуация в Белоруссии находится в пределах допустимых уровней и улучшается ввиду естественного распада радионуклидов, выпавших после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии белорусской Национальной академии наук Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее территории.
"В стране ведется постоянный радиационный мониторинг атмосферного воздуха, ведется контроль радиационной обстановки на землях, загрязненных радионуклидами чернобыльского происхождения. Сегодня отмечается улучшение радиационной обстановки в результате естественного распада радионуклидов", - сообщил Чешик.
По его словам, радиационная ситуация в республике находится в пределах допустимых уровней. "Выпавшие радионуклиды залегают на довольно большой глубине в почве, поэтому в целом гамма-фон допустимый для нормальной жизнедеятельности", - сказал эксперт. Так что, продолжил он, "единственный возможный путь поступления радионуклидов в организм человека - исключительно пероральный, то есть с пищей, продуктами питания".
"И если человек соблюдает правила экологически безопасного поведения, покупает в магазинах продукты, которые соответствуют установленным нормативам, то опасаться ему нечего. Вся эта продукция проходит жесткий многоступенчатый радиационный контроль", - подчеркнул собеседник агентства.
Он рассказал, что на протяжении 40 лет после Чернобыльской аварии многими ведомствами и уполномоченными организациями проводится информационная работа с населением. Также проводится дозиметрический контроль, мониторинг уровня радиоактивного загрязнения в частных фермерских хозяйствах и просто в подсобных хозяйствах. Имеется соответствующая база данных в дозиметрическом регистре.
"Проживающее на этих территориях население прекрасно осведомлено, как нужно себя вести в экологическом плане, например, где нельзя собирать лесные грибы и ягоды для употребления в пищу. Владельцы частных подворий тоже знают, где можно или нельзя выращивать сельхозкультуры, что предпочтительнее выращивать в конкретной местности, как правильно нужно обрабатывать выращенную продукцию", - отметил Чешик.
Он подчеркнул, что при соблюдении всех рекомендаций ведение сельского хозяйства в частных владениях возможно и вполне безопасно.
"В принципе, люди привыкли к этим рекомендациям. Но, конечно, соблюдать экологическую культуру, придерживаться или нарушать меры предосторожности, – личная ответственность каждого", - сказал собеседник агентства.
