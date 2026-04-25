Ученый рассказал о жителях территории, загрязненной после аварии на ЧАЭС

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. На загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС территории в Белоруссии проживают около 930 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"В настоящее время общее количество проживающих на загрязненной территории людей насчитывает около 930 тысяч человек", - сообщил Чешик.

Он рассказал, что после чернобыльской катастрофы 485 населенных пунктов в Белоруссии перестали существовать. "Большинство из данных населенных пунктов были захоронены, а пустующие здания стали непригодны для жизни", - подчеркнул собеседник. Он добавил, что "на территорию, с которой было отселено население после Чернобыльской катастрофы (зона отчуждения), люди не возвращаются".