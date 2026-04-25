ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области
11:30 25.04.2026
ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов в Белгородской области

Последствия обстрела
  • Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов в четырех приграничных округах Белгородской области.
  • В результате атак погиб один человек, двое получили ранения.
БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 населенных пунктов в четырех приграничных округах Белгородской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 24 апреля. В сводке глава области не указал точное число беспилотников, атаковавших регион. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, шесть частных домовладений, три магазина, два социальных и один коммерческий объекты, три предприятия, административное здание, инфраструктурный объект связи и 14 транспортных средств.
"В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина и ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в отделение реанимации городской больницы №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском округе дроны атаковали поселки Октябрьский, Малиновка и села Красный Октябрь, Отрадное, в Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в результате атак двух FPV-дронов пострадал тракторист, кроме того, атакам подвергся поселок Красная Яруга. По данным губернатора, в Шебекинском округе от ударов беспилотников повреждения зафиксированы в городе Шебекино, селе Архангельское, поселке Поляна и селе Новая Таволжанка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
