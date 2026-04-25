Баскетболистки курского "Динамо" обыграли екатеринбургский УГМК
20:02 25.04.2026
Баскетболистки курского "Динамо" обыграли екатеринбургский УГМК

Баскетболистки курского "Динамо" обыграли УГМК со счетом 83:78

  • Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России.
  • Встреча в Курске завершилась со счетом 83:78.
  • Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу УГМК.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Баскетболистки курского "Динамо" обыграли екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России.
Встреча в Курске завершилась со счетом 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19). Самыми результативными игроками матча стали Ольга Фролкина и Дарья Репникова из "Динамо", на счету которых по 20 очков. В составе гостей больше всех очков набрала Йована Ногич (15). Дабл-дабл оформили баскетболистки екатеринбургского клуба Анастасия Олаири Косу (13 очков, 10 подборов) и Меган Уокер (14 очков, 12 подборов).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу УГМК. Четвертая игра пройдет 27 апреля в Курске.
УГМК - 18-кратный чемпион России, победитель последних трех первенств страны. Клуб является лидером по количеству трофеев. Курское "Динамо" становилось чемпионом в 2022 году.
