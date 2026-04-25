В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При ударе БПЛА по машине в белгородском селе Ржевка пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.

Еще один беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка, вызвав пожар на балконе.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики ударили дроном по автомобилю в селе Ржевка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

« "Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей", — написал он на платформе "Макс".

Двое взрослых и 12-летний мальчик получили осколочные ранения, у 13-летнего подростка — рваная рана ноги. Их доставили в Шебекинскую районную больницу, где оказывают необходимую помощь. Повреждения получили машина и остекление частного дома.

Другой БПЛА атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе одной из квартир тушат пожар. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.

© Фото : MAX-канал Настоящий Гладков Последствия атаки БПЛА в Алексеевке