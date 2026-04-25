Специальная военная операция на Украине
 
22:23 25.04.2026 (обновлено: 23:12 25.04.2026)
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

При ударах БПЛА в Шебекинском районе пострадали двое детей и двое взрослых

  • При ударе БПЛА по машине в белгородском селе Ржевка пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
  • Еще один беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка, вызвав пожар на балконе.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики ударили дроном по автомобилю в селе Ржевка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей", — написал он на платформе "Макс".

Двое взрослых и 12-летний мальчик получили осколочные ранения, у 13-летнего подростка — рваная рана ноги. Их доставили в Шебекинскую районную больницу, где оказывают необходимую помощь. Повреждения получили машина и остекление частного дома.
Другой БПЛА атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе одной из квартир тушат пожар. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковШебекинский районРоссия
 
 
