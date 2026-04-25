В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе БПЛА по машине в белгородском селе Ржевка пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
- Еще один беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка, вызвав пожар на балконе.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики ударили дроном по автомобилю в селе Ржевка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей", — написал он на платформе "Макс".
Двое взрослых и 12-летний мальчик получили осколочные ранения, у 13-летнего подростка — рваная рана ноги. Их доставили в Шебекинскую районную больницу, где оказывают необходимую помощь. Повреждения получили машина и остекление частного дома.
Другой БПЛА атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе одной из квартир тушат пожар. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.
© Фото : MAX-канал Настоящий ГладковПоследствия атаки БПЛА в Алексеевке
© Фото : MAX-канал Настоящий Гладков
Последствия атаки БПЛА в Алексеевке
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18