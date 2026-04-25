"Арсенал" вернулся на первую строчку в таблице чемпионата Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:0.
- «Арсенал» вернулся на первую строчку в таблице Английской премьер-лиги, набрав 73 очка.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0. На 9-й минуте мяч забил Эберечи Эзе.
25 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Проигравший предыдущие два матча чемпионата "Арсенал" набрал 73 очка и вернулся на первую строчку в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Канониры" на три очка опережают имеющий матч в запасе "Манчестер Сити". "Ньюкасл" (42 очка) потерпел четвертое поражение подряд и идет 14-м.
В следующем туре "Арсенал" 2 мая примет лондонский "Фулхэм", "Ньюкасл" в тот же день дома сыграет с "Брайтоном".
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии
Вчера, 21:27