"Арсенал" упустил победу в матче Первой лиги со "Спартаком" из Костромы
18:22 25.04.2026 (обновлено: 18:25 25.04.2026)
"Арсенал" упустил победу в матче Первой лиги со "Спартаком" из Костромы

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Спартак» из Костромы сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 31-го тура футбольной Первой лиги со счетом 1:1.
  • «Спартак» из Костромы идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, а «Арсенал» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и располагается на 12-й позиции.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Спартак" из Костромы на своем поле сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 31-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Кирилл Большаков (68-я минута), у хозяев с пенальти отличился Амур Калмыков (86).
25 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Спартак Кострома
1 : 1
Арсенал Тула
86‎’‎ • Амур Калмыков (П)
68‎’‎ • Кирилл Большаков
"Спартак" из Костромы идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. "Арсенал" (38) продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и располагается на 12-й позиции.
В следующем туре чемпионата "Спартак" 1 мая на выезде сыграет против "КАМАЗа" из Набережных Челнов, "Арсенал" тремя днями позднее примет "Ротор" из Волгограда.
 
