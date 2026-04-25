"Арсенал" упустил победу в матче Первой лиги со "Спартаком" из Костромы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Спартак" из Костромы на своем поле сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 31-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Кирилл Большаков (68-я минута), у хозяев с пенальти отличился Амур Калмыков (86).

"Спартак" из Костромы идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков. "Арсенал" (38) продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и располагается на 12-й позиции.