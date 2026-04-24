Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" за неделю

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили в течение недели населенный пункт Гришино, уничтожили за это время более 2295 военных ВСУ, 29 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сообщении.
Всего на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин и 39 автомобилей, уничтожено 13 орудий полевой артиллерии.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
