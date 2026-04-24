Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 24.04.2026 (обновлено: 17:49 24.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1300 военных в зоне действия "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 1300 военных в зоне действий российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области.
  • В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял значительное количество боевой техники и боеприпасов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1300 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1300 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
