Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть "калачи"

Краткий пересказ от РИА ИИ Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые «калачи».

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые "калачи", в которых спрятано угощение, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Жуи распробовал "калачи" - теперь это любовь!" - написала Акулова в своем Telegram-канале

На опубликованном видео панда держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает в нем небольшое отверстие и достает спрятанное внутри угощение: бамбуковые ростки.