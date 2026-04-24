Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть "калачи"

- Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые «калачи».
- В «калачах» спрятано угощение — бамбуковые ростки.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые "калачи", в которых спрятано угощение, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Жуи распробовал "калачи" - теперь это любовь!" - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео панда держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает в нем небольшое отверстие и достает спрятанное внутри угощение: бамбуковые ростки.
Съев лакомство, Жуи берет "калач" всеми лапами, перекатывается на спину и вновь пытается разорвать необычную головоломку. Однако после нескольких неудачных попыток сдается и уходит.