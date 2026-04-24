Жоголев: необходимо поддерживать выход на IPO разных компаний

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, учитывая, что в 2025 году в продукты фондов было инвестировано 1,6 триллиона рублей, поэтому необходимо поддерживать выход компаний различных сегментов на IPO (первичное публичное предложение), сообщил вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Заявление прозвучало в пятницу в ходе его выступления на бизнес-завтраке "От сбережений к инвестированию: актуальные стратегии и инструменты" VIII финансового форума ПСБ "Просто капитал".

По мнению Жоголева, финансовых инструментов для приумножения капитала сегодня достаточно, чтобы инвестировать в любую фазу развития рынка, и частным инвесторам необходимо развивать финансовую культуру и формировать портфель на будущее. На фондовом рынке наблюдается определенный "продуктовый голод". Поэтому важно, чтобы у инвестора была возможность вкладываться в бумаги компаний любого калибра. В частности, особый интерес могут представлять инструменты, которые предлагает средний сегмент бизнеса.

"Мы поддерживаем активный выход компаний на IPO и развитие фондового рынка в разнообразных направлениях, поскольку недостаточность бумаг ограничивает нас как профессиональных участников в той номенклатуре, которую мы можем использовать при формировании стратегии приумножения", - отметил Жоголев, его слова приводит пресс-служба ПСБ.

Он добавил, что ориентация на неконсервативные бумаги – решение, скорее, брокерское, потому что управляющим компаниям будет тяжело формировать продукты с понятным уровнем риска.

"Это будут либо стратегии инвестирования в высокодоходные облигации, либо стратегии, которые будут подходить более агрессивным инвесторам на долгосрочном горизонте. И важно отметить аспект, когда частный инвестор покупает бумагу и продает ее в течение месяца, что оказывает спекулятивное влияние на ее котировки. Это подрывает доверие к новым размещениям, поэтому важно свести интерес физических лиц и профучастников к новым IPO воедино", – подчеркнул вице-президент.

При этом смягчение денежно-кредитной политики не оказывает значительного влияния на переток средств из сберегательных инструментов в инвестиционные. Если обратиться к статистике 2023 года, можно увидеть, что рост депозитов сохранялся, несмотря на ключевую ставку 7,5%. Необходимо формировать у населения привычку вкладываться в различные инструменты, считает он.

"Если говорить про конкретные решения, я бы отметил аппетит к риску. У консервативных инвесторов с горизонтом планирования до года 50% портфеля могут составлять длинные ОФЗ (облигации федерального займа – ред.), а остальную часть – короткие флоатеры (облигации с плавающим купоном – ред.) и решения по денежному рынку, которые позволят нивелировать инфляцию, дать ставку выше депозита и получить доступ к ликвидности. Клиентам, готовым на чуть больший риск, я бы предложил сфокусироваться на рынке акций, который при снижающейся ключевой ставке и ослаблении рубля может принести потенциальную доходность в 23-25% годовых", – сообщил Жоголев.