Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 24.04.2026 (обновлено: 10:30 24.04.2026)
Ученый из Белоруссии рассказал, встречаются ли мутанты в Чернобыльской зоне

Чешик: белорусским ученым не попадались животные-мутанты в Чернобыльской зоне

Чернобыльская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Животные-мутанты никогда не попадались белорусским ученым в Чернобыльской зоне, рассказал директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
  • По словам ученого, животные в зоне отчуждения живут хорошо, имеют замечательный иммунный статус и размножаются.
  • Игорь Чешик отметил, что в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, образованном в зоне отчуждения, наблюдается большое разнообразие растительного и животного мира.
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Животные-мутанты никогда не попадались белорусским ученым в Чернобыльской зоне, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
"Они не попадались никогда. Такого не было ни непосредственно после аварии, ни сейчас", - сказал ученый, отвечая на вопрос о том, попадаются ли ученым в зоне отчуждения животные-мутанты, например, с двумя хвостами или с двумя головами.
Собеседник агентства обратил внимание, что животные живут меньше человека, так что с момента аварии на ЧАЭС сменилось много поколений животных. "И они живут прекрасно, иммунный статус имеют замечательный, размножаются", - констатировал он.
Чешик привел пример Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который образован в зоне отчуждения на территории трех понесших наибольший ущерб от аварии районов Гомельской области Белоруссии.
"Кстати, то, что на этой территории уже 40 лет не ступала нога человека, дало толчок развитию разнообразия растительного и животного мира. Там животных просто огромное количество - и видов, и особей. Очень много зубров, волков, больших болотных черепах. Там даже живут лошади Пржевальского", - рассказал ученый. Он подчеркнул, что "природа расцвела без антропогенного, техногенного влияния".
"А вот подобных мутаций, о которых вы спрашиваете, замечено не было", - констатировал Чешик.
БелоруссияКиевская областьГомельская областьЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала