Ученый из Белоруссии рассказал, встречаются ли мутанты в Чернобыльской зоне

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Животные-мутанты никогда не попадались белорусским ученым в Чернобыльской зоне, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Они не попадались никогда. Такого не было ни непосредственно после аварии, ни сейчас", - сказал ученый, отвечая на вопрос о том, попадаются ли ученым в зоне отчуждения животные-мутанты, например, с двумя хвостами или с двумя головами.

Собеседник агентства обратил внимание, что животные живут меньше человека, так что с момента аварии на ЧАЭС сменилось много поколений животных. "И они живут прекрасно, иммунный статус имеют замечательный, размножаются", - констатировал он.

Чешик привел пример Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который образован в зоне отчуждения на территории трех понесших наибольший ущерб от аварии районов Гомельской области Белоруссии.

"Кстати, то, что на этой территории уже 40 лет не ступала нога человека, дало толчок развитию разнообразия растительного и животного мира. Там животных просто огромное количество - и видов, и особей. Очень много зубров, волков, больших болотных черепах. Там даже живут лошади Пржевальского", - рассказал ученый. Он подчеркнул, что "природа расцвела без антропогенного, техногенного влияния".