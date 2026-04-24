"Денег им хватает". Зеленский сделал роковой выбор

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После заочной дискуссии с Брюсселем по поводу перспектив вступления в ЕС глава киевского режима переключился на США. Американские партнеры тоже ему не угодили: и Дональда Трампа он гарантом безопасности не считает, и его приближенных обвиняет в неуважении. О том, что стоит за этой риторикой и к чему она может привести, — в материале РИА Новости.

О неуважении

В недавнем интервью Зеленский раскритиковал трамповского спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — зятя американского президента, также активно вовлеченного во внешнеполитическую работу. Они вроде бы собираются посетить Россию для переговоров по украинскому треку (до этого прилетали в Москву в декабре 2025-го и в январе 2026-го, Уиткофф вообще был тут по меньшей мере восемь раз).

Глава режима возмутился тем, что, планируя новый визит, американцы по-прежнему обходят вниманием Киев.

"Это неуважительно, просто неуважительно", — заявил он.

Впрочем, осторожно признал: основания для этого есть. И уточнил: "У нас сложная логистика. <...> Но мы можем встретиться в других странах".

Ранее в этом месяце он говорил, что Уиткофф и Кушнер будто бы были на пути в Киев, однако визиту помешало ближневосточное обострение.

"Но в любом случае для нас важно продолжать сотрудничество с американцами", — заверил Зеленский.

Бессмысленные претензии

Главе режима все труднее скрывать за обтекаемыми формулировками раздражение Вашингтоном. Помимо Уиткоффа и Кушнера, досталось и Трампу.

Зеленский не видит в нем гаранта безопасности Киева.

"США говорят: президент Трамп. Президент он еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — задался он вопросом.

Трамп постоянно твердил о стремлении достигнуть мира на Украине. Для киевского режима это неприемлемо, поскольку подразумевает контакты с Москвой. В то же время Россия нисколько не против того, что Вашингтон общается с Киевом. И даже оставляет за скобками тот факт, что США продолжают вооружать ВСУ — хотя бы и за счет ЕС.

Зеленский, сетуя на то, что Трампу осталось два года, фактически расписывается лишь в одном: мир ему не нужен. Мол, гарантии "слабые". Но "сильнее" не будет.

Пока Европа помогает

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что, критикуя США, глава режима вполне осознанно идет на обострение.

"Зеленский сейчас действует в интересах определенных "ястребов" из Евросоюза, — отмечает политолог Евгений Михайлов. — Например, Германии, которая заявляет, что готова стать главным промышленным центром по производству оружия для НАТО. На фоне разногласий с США как раз ЕС и Великобритания больше всего заинтересованы в существовании нацистского киевского режима. Зеленский, видимо, сделал окончательный выбор. В то же время американцы все меньше помогают Украине, они заняты своими делами и потому пытаются выступить в миротворческой роли. Европейцы же, наоборот, повторяют: нужно, чтобы "храбрые украинцы" сражались с русскими еще хотя бы пару лет, а потом и они будут готовы к войне. Зеленский исходит именно из этого".

И такая политическая линия почти не несет рисков для Киева.

"Даже если американцы ослабят поддержку, сократят обмен данными, окончательно Украину они не бросят. А Зеленскому нужно поддразнивать Трампа, надеясь, что к власти придут демократы, более лояльные киевскому режиму", — заключает эксперт.

Политолог Александр Дудчак тоже уверен, что мира в Киеве не хотят.

"Цель Зеленского — продавать живую силу в обмен на то, что он остается на посту президента, хоть и "просроченным". Это обеспечивает ему существование, эти задачи он и решает. Что касается заявлений насчет срока Трампа, понятно: Киев ставит и на промежуточные выборы в конгресс в ноябре, когда у республиканцев могут возникнуть серьезные проблемы. Но и безотносительно США Зеленский чувствует себя достаточно неплохо, потому что у него есть крыша европейская, британская, их спецслужбы находятся к нему ближе, чем Трамп. А было бы у президента США реальное желание прекратить боевые действия, он бы смог это сделать", — рассуждает собеседник РИА Новости.

Европа компенсирует некоторое сокращение американской поддержки.

"Кредит на 90 миллиардов евро, плюс еще 80 миллиардов — это разные транши. И по мелочам, если можно назвать мелочами несколько миллиардов, разные страны выделяют в ручном режиме", — напомнил Дудчак.

Американские СМИ также констатируют: Киев сознательно отворачивается от Вашингтона, делая ставку на ЕС.