Что создал инженер, осмелившийся сказать нет Сталину

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Именно этот ученый сыграл ключевую роль в Победе в Великой Отечественной, разработав прочную танковую броню. Правда, для этого ему даже пришлось вступить в спор со Сталиным, "постучав кулаком по столу".

Чем Андрею Завьялову не угодили советские танки? И за что новатора чуть не лишили работы?

Осиротевший мальчик из деревни

Андрей Завьялов родился 9 июля 1905 года в деревне Редькино Московской области, рано потерял родителей. За два года окончил рабфак, немного поработал помощником машиниста паровоза.

В 1932 году, выпустившись из института, попал на Ижорский завод, предприятие по производству броневой защиты для танков и кораблей Военно-морского флота. Его назначили начальником Центральной заводской лаборатории.

Броня разлетелась на части

В 1935 году Завьялов провел испытания брони танков Т-26. Результат оказался неутешительным: снаряд из обычной 37-миллиметровой противотанковой пушки вдребезги разносил броню. Советские танки, гордость РККА, оказались уязвимы.

Карьера советского инженера в 1930-е годы висела на волоске, но это его не остановило. Завьялов подготовил развернутое обоснование срочной реконструкции советской металлургии.

Обратного пути нет

Начальство встретило его инициативу не поддержкой, а яростным сопротивлением. Дирекция завода решила вернуться к старым технологиям: уволили около сотни квалифицированных сварщиков, а после взялись готовить документы на увольнение и Завьялова.

Спасителем неожиданно стал Андрей Жданов, секретарь Ленинградского обкома, который заметил смелого инженера и отправил его в Москву на заседание Совета труда и обороны, которое состоялось 17 мая 1936 года.

"Билеты были куплены в одну сторону. Было непонятно, вернется он обратно или нет", — рассказывал генеральный директор ЦНИИ КМ "Прометей", член-корреспондент РАН Алексей Орыщенко.

Совещание пошло не по плану

В конце совещания выступил инженер Завьялов, в лоб назвавший советские танки "ходячими гробами". Заседание затянулось на час из-за завязавшегося диалога между работником и вождем. Иосиф Сталин назвал Завьялова "нахальным инженером". Но тому удалось заручиться поддержкой вождя.

Лаборатория Завьялова получила статус научного института, а РККА — броню, которая нужна была ей для победы. Без Завьялова и его наглости не было бы легендарных КВ и ИС.

Особенно много Завьялов сделал для Т-34. Он предложил новый сплав и революционную технологию сборки башни, которая превратила танк в лучший образец оружия своего времени.

Секрет не раскрыли

В 1942 году Завьялов защитил диссертацию и сразу получил степень доктора наук и звание профессора. После войны занимался крейсерами с цельносварными корпусами. Но его главное достижение остается засекреченным — химический состав и технология производства брони Т-34.

