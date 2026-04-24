Деятельность России в Заполярье является оборонительной, заявили в МИД

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военная деятельность России в Заполярье носит исключительно оборонительный характер, не представляет ни для кого угрозы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Соответствующая инфраструктура в Арктике существует давно, ее модернизация в последние годы отражает растущее внимание России к вопросам развития своих заполярных территорий, не представляет ни для кого угрозы и направлена в том числе на поддержку хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения местного населения", - добавил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока. Цель проекта - освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне.
Путин назвал ключевую задачу в Арктике
